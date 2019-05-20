​20 мая специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования провели инспекционный выезд на территорию, прилегающую к АО «Скоково». Цель рейда – контроль за состоянием водных объектов, которые находятся в непосредственной близости от полигона.



– Мониторинг экологической безопасности объектов захоронения отходов в регионе ведется в постоянном режиме, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Эта работа – одно из основных направлений реализации новой экологической политики. В «Скоково» сейчас проводится модернизация, направленная на минимизацию влияния на окружающую среду, идут разноплановые лабораторные исследования, позволяющие в постоянном режиме контролировать ситуацию и на полигоне, и на водных объектах, находящихся рядом с ним.



Ежеквартально специалисты центра лабораторного анализа отбирают пробы в контрольных скважинах выше и ниже полигона по току грунтовых вод. В соответствии с природоохранным законодательством также организован мониторинг состояния атмосферного воздуха и почв для оценки влияния на грунтовые воды.



На сегодняшний день концентрация ни одного из загрязняющих веществ не превышает предельно допустимую ни на полигоне, ни на границе его санитарно-защитной зоны.



– Полигон «Скоково» находится на контроле у нашего департамента, – отметил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. – Сегодня специалисты в рамках государственного экологического контроля взяли пробы воды в Норе. Результаты анализов будут известны через две недели.



До 2015 года стоки с полигона после очистки сбрасывались в ручей, попадающий в реку Нору. В дальнейшем это было прекращено, и на объекте начала применяться система рециркуляции фильтрата.



– Это позволяет возвращать жидкость на тело полигона, что положительно отражается на пожарной безопасности, ускоряет процесс разложения отходов, а также предотвращает попадание сточных вод в окружающую среду, – рассказала заместитель генерального директора АО «Скоково» Юлия Елизарова. – В перспективе на полигоне планируется установка станции очистки фильтрата за счет средств, поступивших в региональный бюджет в рамках соглашения между правительствами Ярославской области и города Москвы. Станция позволит приводить стоки в соответствие нормативам для объектов рыбохозяйственного назначения, после чего очищенная вода будет поступать в мелиоративный канал. На данный момент идут конкурсные процедуры закупки.