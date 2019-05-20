​20 мая в Казани стартовал финал VII национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», участниками которого станут и 9 ярославцев.



– Наш регион с 2014 года участвует в движении «WorldSkills Russia», и с каждым годом растет уровень подготовки конкурсантов, увеличивается число компетенций, в которых соревнуются ярославцы, – отметила директор департамента образования области Ирина Лобода. – Участие в этом финале – большая честь и большая ответственность. Эти крупнейшие соревнования профмастерства во многом определяют вектор развития профессионального образования и направления карьерного роста молодежи.



Участниками финала VII национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – 2019» станут более 1900 конкурсантов, которые будут соревноваться по 92 компетенциям. В команде Ярославской области 9 человек: школьники и студенты, выпускники техникумов и колледжей. В состав делегации также вошли наставники из числа мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных образовательных организаций, которые будут выступать в качестве экспертов.



На чемпионате наши участники выступят в следующих компетенциях: «Электроника», «Печатные технологии в прессе», «Дошкольное воспитание», «Флористика», «Преподавание в младших классах», «Охрана труда», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Электроника – юниоры», «Сварочные технологии – юниоры».



Соревнования завершатся 24 мая. Победители и призеры финала VII национального чемпионата будут рекомендованы к включению в расширенный состав национальной сборной «WorldSkills Russia».