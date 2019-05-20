​На очередном заседании комиссии по размещению рекламных конструкций на территории Ярославской области принято решение согласовать и включить в схему их размещения еще три точки.



– Создание и формирование единого правового поля в сфере рекламы – одно из приоритетных направлений работы областного департамента имущественных и земельных отношений, – рассказал директор департамента Максим Фролов. – Для обеспечения результативности этой деятельности создана и функционирует комиссия по размещению рекламных конструкций, куда входят эксперты в различных сферах, что позволяет оценить каждый вопрос объективно и всесторонне. Решения принимаются коллегиально. В этом году мы уже выдали 131 разрешение на размещение рекламы. Кроме того, специалисты регулярно выезжают в рейды, где в том числе выявляют незаконные объекты.



Конструкции, установленные на территории Ярославской области, должны иметь маркировку с указанием рекламораспространителя, его телефона, номера рекламного места и разрешения. Все данные размещаются под информационным полем и должны быть доступны для прочтения. Всего в прошлом году было выдано 318 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.



Актуальная информация о расположении и характеристиках всех отдельно стоящих объектов размещена на портале области «ГИС-76». В настоящее время схема содержит 1791 место.



Каждое заявление на заседании комиссии рассматривают в индивидуальном порядке. При подаче заявления на размещение рекламной конструкции на фасаде здания необходимо предоставлять его фотографии со всех сторон и указывать информацию об объектах. При этом для торговых, офисных и культурно-развлекательных центров требуется комплексный проект оформления всех фасадов.



Объект проверяют на соответствие единым для всего региона правилам размещения рекламы, утвержденным в прошлом году. Они отражены в приказе департамента о типах и видах рекламных конструкций, разрешенных к размещению на территории Ярославской области. Документ опубликован на сайте департамента имущественных и земельных отношений.