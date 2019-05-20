|Более 60 организаций, предоставляющих в регионе услуги в сфере ЖКХ, нарушили установленные законодательством сроки раскрытия информации. Это показал мониторинг, проведенный областным департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов в 4-м квартале 2018 года.
В соответствии с действующим законодательством регулируемые организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение, горячее водоснабжение и теплоснабжение, обязаны обеспечить свободный доступ к информации о своей деятельности. Это касается таких сведений, как адрес, телефоны, график работы, цены и тарифы на регулируемые товары и услуги, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, реализация инвестиционных программ. Данные должны быть размещены в единой информационно-аналитической системе «Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъекты регулирования» (http://eias.ru).
– Эти требования направлены на повышение прозрачности и исключение возможных коррупционных действий со стороны регулируемых организаций, – рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – К примеру, потребители смогут увидеть, какие затраты были включены в тариф при его утверждении региональным регулирующим органом. Граждане должны получать полную информацию о том, куда и как тратятся в том числе их деньги, которые они перечисляют за коммунальные услуги.
В отношении организаций и должностных лиц, которые не выполнили требование в срок, уже составлено 29 протоколов, вынесено 25 постановлений о привлечении к административной ответственности.
За нераскрытие информации предусмотрен штраф до пятисот тысяч рублей.
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