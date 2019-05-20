​В День города, 25 мая, в Ярославле впервые пройдут бои между ярославскими и китайскими боксерами. Соревнования будут организованы под открытым небом на пересечении улицы Кирова и Депутатского переулка.



– Правительство региона уделяет большое внимание развитию бокса в области, поддержке молодых спортсменов, подготовке новых тренерских кадров, – отметил заместитель председателя Правительства региона, вице-президент ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области» Валерий Холодов. – Гости из Китая нанесут нам ответный визит в рамках партнерских отношений между Ярославлем и городом Нанкином. Для наших бойцов такие соревнования – это хорошая практика. Уверен, что ярославские боксеры приобретут неплохой опыт.



В составе китайской команды – шесть человек. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: юноши и юниоры.



Организаторы встречи – ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области», управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля, спортивная школа олимпийского резерва №20.



Начало соревнований – в 13 часов.