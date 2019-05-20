​20 мая заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов провел первый региональный экологический онлайн-урок для учеников 5 – 8-х классов. Участие в дистанционном занятии, посвященном Дню Волги, с помощью видео-конференц-связи приняли собравшиеся на площадках более чем 50 школ во всех муниципальных районах и городских округах.



Экологический урок, организованный департаментом образования Ярославской области, проходил в виде виртуального круиза «Волга – больше, чем река». Ребята узнали много нового, а также ответили на вопросы тематической викторины.



– Информационные технологии сегодня дают возможность максимально эффективно вовлекать в процесс эковоспитания и экообразования юных жителей региона, – отметил Роман Колесов. – Это чрезвычайно важно для внедрения новой экологической политики, реализуемой в регионе благодаря губернатору Дмитрию Миронову. Именно Ярославская область стала инициатором запуска федерального проекта «Сохранение Волги». После этого был дан старт региональным проектам, направленным на снижение негативного влияния на главную водную артерию страны и улучшение качества воды. У нас реализуется множество программ, направленных на экологическое просвещение населения. Сегодня в ряды юных защитников природы и реки Волги школьники включились в новом формате, приняв участие в уникальном занятии.



На уроке также выступили представители областного детского экологического совета. В режиме прямого включения из лаборатории Ярославского технического университета они рассказали сверстникам о региональном проекте «Волга: проектируем будущее», который реализуют несколько лет подряд. Цель работы – изучение состояния воды в реке на территориях районов и городов, через которые она протекает.