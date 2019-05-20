​20 мая в концертном зале ГАУ ЯО «Дворец молодежи» состоялся финальный этап смотра-конкурса «Добрый класс». Он был объявлен в январе 2019 года уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области Михаилом Крупиным.



– Проект «Добрый класс» стартовал в прошлом году по инициативе уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации, – рассказал Михаил Крупин. – Мы, взрослые, очень часто обращаемся к детям за помощью, чтобы они поделились с нами своим восприятием доброты и научили нас смотреть на мир своими глазами. Нам представили множество работ о настоящих добрых поступках: о бережном отношении к природе и экологии, об оказании помощи и поддержки ветеранам, о доброте к животным.



В феврале в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области поступило более 100 заявок на участие в конкурсе. К соревнованиям было допущено 55 ученических коллективов из девяти муниципальных образований региона. В финал вышли 12 команд, которые представили свои визитки и поборолись за звание самого доброго класса.



В течение трех месяцев ребята совершали различные добрые дела, которые и предстояло оценить конкурсной комиссии. Главной целью конкурса было стимулирование общественной активности и формирование гражданской позиции у ребят.



Члены жюри отметили, что некоторые работы могут быть использованы в интернет-пространстве в качестве социальных роликов.