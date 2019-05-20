​Задолженность населения перед ГП «Северный водоканал», которое обслуживает Рыбинск и ряд муниципальных районов, на 1 мая достигла почти 230 миллионов рублей. Руководство предприятия приняло решение с июня начать процедуру ограничения предоставления неплательщикам услуг по холодному водоснабжению и водоотведению. Это касается проживающих как в индивидуальных, так и в многоквартирных домах.



– Несвоевременная оплата потребленных коммунальных ресурсов ставит под угрозу предоставление качественных услуг водоснабжения и водоотведения всем потребителям, поэтому предприятие вынуждено прибегнуть к крайней мере, – сказал заместитель директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков.



Ограничение коммунальных услуг будет проводиться в срок, установленный законодательством. Оповещение должников уже началось.



– Чтобы избежать отключения, нужно произвести оплату услуг до конца мая, – сообщил генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Станислав Маклаков. – На недополученные деньги предприятие могло бы переложить 460 километров новых труб или приобрести 33 новых современных экскаватора. Средств хватило бы на строительство новых очистных сооружений в Большом Селе, или в поселке Каменники, или в Судоверфи. Из-за неплатежей срываются сроки запланированных работ, закупки необходимой техники и материалов.



Согласно действующему законодательству при отключении услуг должники обязаны не только оплатить все оказанные услуги, но и возместить ресурсоснабжающей организации затраты на введение ограничений.