​В муниципальных районах области идет замена аварийных участков водопроводных линий. Так, ГП ЯО «Северный водоканал» в этом году уже обновило около двух километров сетей.



– С 1 января 2019 года полномочия в сфере водоснабжения перешли на региональный уровень. Это позволяет активнее проводить работы, направленные на модернизацию всего комплекса, – отметил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – В зоне ответственности Северного водоканала – 10 районов области. Принятые на обслуживание сети находятся, к сожалению, не в самом лучшем состоянии. В среднем их износ составляет не менее 70 процентов.



В планах предприятия на 2019 год – переложить не менее 12 километров сетей водопровода и канализации.



– Самые масштабные работы предстоят в Мышкине – там заменят более двух с половиной километров сетей водопровода и канализации, – рассказал исполнительный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Валерий Шмаков. – В Угличе планируют заменить 950 метров ветхих водопроводных сетей. Еще почти полтора километра водопроводных труб переложат в Рыбинском районе, почти 5 километров сетей заменят в Брейтове, почти 3 километра – в Даниловском районе.



Специалисты уже приступили к перекладке аварийного участка водопровода в Любиме.



– Пять аварий поочередно произошли на этой водопроводной линии в марте-апреле этого года. Старая труба будет заменена на современную трубу ПВХ, срок службы которой – более 50 лет, – сообщил начальник ПТП Северного водоканала Александр Сбоев.



Работы будут вестись на глубине двух метров. Новую трубу проложат рядом со старой. Это позволит на время основных работ не отключать всю улицу от водоснабжения. Когда новая линия будет протянута и врезана в основной водовод, старую трубу отключат.