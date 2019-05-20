​В Рыбинске началась борьба за Кубок России по парашютному спорту. В этом году город принимает соревнования памяти Олега Продана уже в четвертый раз.



– Кубок России по парашютному спорту – это не просто спортивные соревнования, это проверка на прочность: чтобы преодолеть все испытания, нужна несгибаемая воля, – сказал заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Уверен, участникам удастся собраться с силами и показать все свое мастерство, ведь впереди не менее ответственный турнир – чемпионат России.



В турнире принимают участие представители Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа и Рыбинска. Им предстоит продемонстрировать точность приземления, а также проявить себя в легкоатлетическом кроссе, стрельбе, плавании и спортивном ориентировании. Всероссийские соревнования продлятся до 23 мая. Площадками их проведения станут аэродром Рыбинск-Южный, бассейн «Металлист», тир СШОР «Темп» и территория санатория имени Воровского.



Справка



Олег Продан – путешественник, руководитель российской экспедиции по поиску следов пропавшей арктической экспедиции Брусилова – Альбанова, почетный полярник России, реализовавший более 20 арктических проектов. За свою жизнь совершил 1500 прыжков с парашютом в Рыбинском аэроклубе, основал атлетическое многоборье в Рыбинске. Погиб при крушении вертолета «Robinson» на острове Белом в Ямало-Ненецком автономном округе во время экспедиции «По следам двух капитанов» в 2016 году.