​21 мая губернатор Дмитрий Миронов принял участие в торжественном открытии в Ярославле университетской «Точки кипения». Пространство коллективной работы создано в рамках проекта АНО «Агентство стратегических инициатив» в опорном вузе региона, ЯрГУ имени П.Г. Демидова, на базе студенческого бизнес-инкубатора.



– Теперь у ярославских студентов появятся новые возможности для личностного развития, – сказал Дмитрий Миронов. – Работа «Точки кипения» будет направлена на раскрытие потенциала молодежи, апробацию новых образовательных форматов. Она объединит представителей образования и науки, бизнеса и власти и станет удобной площадкой для проведения семинаров, стратегических сессий, лекций. Правительство Ярославской области уделяет большое внимание созданию современных форм образования. Наша задача – обеспечить регион квалифицированными кадрами, и участие в проектах Агентства стратегических инициатив помогает серьезно продвинуться в этом направлении.



Сегодня «Точки кипения» одновременно открыли 12 вузов страны. В режиме телемоста в мероприятии приняли участие руководитель АСИ Светлана Чупшева, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков, федеральные эксперты. В ходе церемонии подписано соглашение ЯрГУ с АНО «Платформа НТИ».



– До конца года у нас будет сто «Точек кипения» в регионах в городском и университетском форматах. Мы надеемся, что эти пространства смогут обеспечить связку науки, вузов и бизнеса. Это то, чего нам сегодня очень не хватает для технологического развития, – отметила Светлана Чупшева.



На новой площадке Дмитрий Миронов сегодня встретился со студентами экономического факультета ЯрГУ имени П.Г. Демидова – победителями первого Национального чемпионата по управлению проектами и их наставниками. Ребятам предстоит выступить в международном финале чемпионата в Германии. Глава региона пожелал им удачи, поинтересовался секретами подготовки к мероприятиям такого уровня, планами на будущее. Студенты также задали губернатору свои вопросы и попросили оценить потенциал ярославской молодежи.



Потенциал ярославской молодежи, безусловно, высок. Об этом говорят результаты выступлений наших студентов на различных чемпионатах и конкурсах, итоги школьного единого госэкзамена, участие в российских и международных олимпиадах, – ответил Дмитрий Миронов. – Наши ребята постоянно завоевывают призовые места на различных конкурсах рабочих профессий. У нас много талантливой молодежи, готовой брать на себя решение самых ответственных задач.



Ярославская «Точка кипения» будет работать по нескольким направлениям, в числе которых – развитие тематик Национальной технологической инициативы. Речь идет о проведении научных исследований и проектирования в сферах управления беспилотными объектами, персонифицированной медицины и питания, сквозных технологий, таких как искусственный интеллект, беспроводная связь, большие данные. Планируется разработка программно-аппаратных комплексов, адаптированных для образования школьников и студентов в сферах радиотехники, радиосвязи, космической связи.



– Мы надеемся, что при взаимодействии с Правительством области и при поддержке губернатора Дмитрия Миронова наша площадка сможет стать одной из лучших «Точек кипения» в стране и сыграет свою роль в развитии нашего региона, – поделился ректор ЯрГУ имени П.Г. Демидова Александр Русаков.



Также работа «Точки кипения» будет ориентирована на реализацию национальных проектов, решение задач развития местных сообществ, городской и региональной среды, некоммерческого сектора, популяризацию инновационной деятельности и предпринимательства. Кроме того, площадка будет способствовать внедрению в Ярославской области форматов «Университета НТИ 2035», предусматривающих использование цифровых сервисов для построения индивидуальных образовательных траекторий и новых моделей оценки компетенций на основе технологий искусственного интеллекта.



Справка



«Точки кипения» – это проект, который был разработан Агентством стратегических инициатив в 2014 году для общения и обучения всех, кто заинтересован в личностном росте и развитии региона. Классическим форматом считаются городские «Точки кипения». Первое пространство коллективной работы открылось в Москве в 2013 году, в 2016-м – в Санкт-Петербурге, а затем в Иванове. Сегодня «Точки кипения» работают в 23 городах. В 2019 году запускаются два новых формата – международные и университетские «Точки кипения».