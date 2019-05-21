​В рамках реализации новой экологической политики в этом году в муниципальных образованиях прошло уже более 70 образовательных мероприятий, посвященных внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Очередной урок был организован в ярославской школе №27 для учеников 4 – 5-х классов.



– Цель таких занятий – формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к вопросам экологической безопасности и к сбору и переработке мусора, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Внедрение новой системы обращения с отходами напрямую связано с системой раздельного сбора ТКО. Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку. Наш регион одним из первых включился в создание инфраструктуры для раздельного сбора и накопления отходов. Сейчас необходимо научить людей грамотно ее использовать.



Экообразовательный курс проводится с участием представителей единого регионального оператора по обращению с ТКО. В ходе занятия школьникам рассказали, что в специальные оранжевые контейнеры можно складывать только пластик, стекло, бумагу и металл. Детей ознакомили со всеми этапами работы с отходами с момента их первичной сортировки на контейнерной площадке. Также школьникам сообщили, что в результате вторичной сортировки и переработки выделенных полезных фракций сохраняются природные ресурсы, а за счет возвращения материалов в хозяйственный оборот сокращаются объемы вывозимых на полигоны для захоронения отходов.



В настоящий момент оранжевыми контейнерами для раздельного сбора ТКО в регионе оборудована 501 площадка. 369 спецемкостей установлено в Ярославле, 14 – в Брейтовском районе, 39 – в Тутаевском и 56 – в Угличском. Планируется охватить системой раздельного сбора отходов весь регион.