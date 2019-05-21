​Специалисты областной детской больницы начали выезды в муниципальные образования. За день работы в поселке Тихменево Рыбинского района врачи обследовали порядка 30 человек. Маленьких пациентов осмотрели ортопед, офтальмолог, педиатр, гинеколог, нефролог и гастроэнтеролог. Детям также провели УЗИ-диагностику, взяли у них анализы.



Мобильный медицинский комплекс на базе автомобиля КамАЗ предназначен в первую очередь для выезда в наиболее отдаленные от центральной районной больницы населенные пункты, где нет возможности проводить диагностические и лабораторные исследования. План мероприятий составляется заранее, а состав бригады зависит от потребностей людей и формируется на основании заявок районных педиатров. В 2018 году было выполнено 56 выездов, во время которых врачи осмотрели 3437 детей, 509 из них – с использованием мобильного комплекса.



– Одна из задач национального проекта «Здравоохранение» – увеличить количество детей, охваченных диспансерным наблюдением, – подчеркнул заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – Мы работаем над тем, чтобы к 2024 году регулярно проходили профилактический медицинский осмотр не менее 90 процентов детей. Раннее взятие на учет ребят с наиболее распространенной в том числе школьно-обусловленной патологией позволит своевременно провести лечебно-реабилитационные мероприятия, а также снизить вероятность хронических заболеваний. Мобильные комплексы, оснащенные современным оборудованием, помогают в решении этой задачи.



В 2018 году врачи выездных бригад чаще всего выявляли заболевания органов дыхания, возникающие преимущественно за счет хронических болезней миндалин и аденоидов. На 2-м месте – заболевания костно-мышечной системы, на третьем – болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки. Наиболее востребованными в районах были такие специалисты, как отоларинголог, невролог и хирург-ортопед.