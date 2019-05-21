|За ненадлежащее содержание памятника «Усадьба Шапулиных-Сорокиных», расположенного на улице Большой Октябрьской в Ярославле, на собственника здания решением Кировского районного суда наложено шесть штрафов. Общая сумма – 850 тысяч рублей.
– В июне прошлого года в ходе проверки наши сотрудники выявили на этом объекте нарушения: собственник начал разбирать несущие конструкции западного флигеля. Разрешение на это не выдавалось, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Собственнику были выданы предписания, он их не исполнил, что и повлекло административное наказание.
Собственник оштрафован судом за неисполнение предписаний регионального департамента охраны объектов культурного наследия о разработке проектной документации на реставрацию объектов усадьбы, несоблюдение требований по консервации.
Усадьба в середине XIX века принадлежала купцам Шапулиным, в начале ХХ века – потомственному почетному гражданину города Ярославля Сергею Сорокину. На главном, западном фасаде здания располагался лаконичный декор, выполненный в стилистике классицизма. Сохранились кирпичный профилированный карниз, лопатки, элементы руста стен и ниш, расположенных по осям оконных проемов.
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вчера, 16:45
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