|В Ярославской области продолжается конкурс «Лучшая инклюзивная школа», в рамках которого 24 образовательные организации представляют современные методы и лучшие практики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
– Один из ключевых приоритетов национальной политики в сфере образования – обеспечение доступности и качества обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с учетом их психофизических возможностей и особых образовательных потребностей, – сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – В нашем регионе накоплен немалый опыт организации специального образования, создана сеть инклюзивных учреждений, где 8788 дошкольников и более 9 тысяч школьников с нарушениями здоровья получают равный доступ к образованию. Как базовые площадки для педагогов по освоению инклюзивных технологий работают 22 учреждения.
Один из претендентов на победу – Емишевская школа Тутаевского района. В прошлом году она стала лауреатом премии губернатора, описав свою инклюзивную модель. Здесь учатся большинство проживающих в Тутаевском районе детей с ментальными нарушениями. Всего в школе 110 учеников, более половины из них имеют нарушения здоровья.
Преподаватели используют технологии допрофессиональной подготовки. Дети узнают основы растениеводства, швейного дела, информационных технологий, столярного и слесарного дела. Для этого в образовательной организации созданы мастерские, компьютерный класс, тепличное хозяйство.
Также здесь есть спортплощадка ГТО, сенсорная комната, сухой бассейн. В работе педагоги используют песочную терапию, интерактивные столы, на которых можно рисовать и обучаться грамоте и счету, набор для психолога «Пертра», содержащий деревянные фигуры для развития тактильных навыков.
В школе действует технология супервизии – наставничества для молодых педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Еще один участник конкурса – детский сад №5 «Серпантин» Ростова. Здесь особое внимание уделяется работе с детьми с синдромом Дауна. В дошкольном учреждении воспитывается 201 ребенок, из них 28 детей имеют ограниченные возможности здоровья. Для каждого ребенка разработан индивидуальный маршрут развития. Психологи, дефектологи, логопеды проводят коррекционно-развивающие занятия.
Благодаря такой работе дети с ОВЗ легче социализируются в обществе сверстников и успешно занимаются танцами, вокалом и спортом, добиваясь хороших результатов.
Лучшие инклюзивные образовательные организации назовут 31 мая.
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вчера, 16:45
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