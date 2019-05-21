​С 1 июня будет отменена плата за междугородние телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера фиксированной (стационарной) телефонной сети в стране. Плата за звонки с таксофонов внутри региона не взимается с декабря 2018 года.



– Таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, – рассказала заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Если сложить продолжительность разговоров со всех таксофонов в регионе, то получается, что люди общаются с их помощью 5 суток в месяц. Мы видим интерес со стороны граждан, видим потребность в таксофонах, поэтому они будут действовать еще долго.



Всего в регионе 4931 таксофон. Значительная их часть расположена в небольших населенных пунктах. Основные звонки с таксофонов производятся на номера оперативных служб (скорой помощи, полиции, пожарных).



Теперь пользователи могут позвонить в любой населенный пункт страны бесплатно (за исключением мобильных номеров) и без телефонной карты. После того как «Ростелеком» отменил плату за местные звонки, их трафик вырос в 5 раз и составил в 2018 году более 2,5 миллиона минут по всей России.



Кроме того, на таксофоны можно позвонить. Каждый месяц в регионе фиксируется около 200 входящих вызовов.