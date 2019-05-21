​11 – 13 сентября в регионе пройдет IV ярославский чемпионат «Абилимпикс» – соревнования профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Сегодня члены регионального оргкомитета обсудили подготовку и проведение мероприятия.



– «Абилимпикс» – олимпиада возможностей, которая помогает решать задачи социальной адаптации инвалидов, их профессиональной ориентации и трудоустройства, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Кроме того, благодаря чемпионату меняется отношение общества к трудоустройству людей с инвалидностью. Ярославская область включилась в движение «Абилимпикс» в 2016 году, и с тех пор региональные соревнования мы проводим ежегодно. Также наша команда принимала участие в национальных чемпионатах профессионального мастерства «Абилимпикс» трех лет и завоевала пять медалей всероссийского уровня.



Планируется, что количество участников увеличится: если за три предыдущих года в региональном «Абилимпиксе» приняли участие 119 человек, то в 2019-м планируется собрать 125 соревнующихся. Кроме того, организаторы хотят почти в два раза – до двадцати двух – увеличить количество соревновательных компетенций. В программе для школьников к робототехнике, ремонту обуви, резьбе по дереву и шитью добавятся такие компетенции, как столярное дело, выпечка хлебобулочных изделий и недавно появившееся в чемпионатном движении изготовление прототипов.



Студенты будут соревноваться не только в слесарном, малярном и поварском деле, торговле, кирпичной кладке и анимации, но и в бухучете, ремонте и обслуживании автомобилей, обработке текста и издательском деле. В категории «Специалисты», где выступают люди с инвалидностью в возрасте до 65 лет, среди компетенций – лозоплетение, гончарное дело, медицинский и социальный уход, массаж и предпринимательство.



Также планируется проведение соревнований «Дети Абилимпикс» – для участников в возрасте до 14 лет по компетенциям «Объемное рисование 3D-ручкой» и «Изобразительное искусство «Рисуем будущее».



Кроме того, с шести до восьми увеличится количество площадок проведения чемпионата. Они будут располагаться на базах колледжей региона, областного геронтологического центра и Рыбинской школы-интерната.



Программа IV ярославского чемпионата «Абилимпикс» будет включать соревновательную, профориентационную, деловую, выставочную и культурную части.