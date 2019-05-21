​Обеспечение комфортного и безопасного отдыха детей в загородных лагерях – одна из задач, которую поставил губернатор Дмитрий Миронов в преддверии начала летних каникул.



В частности, для ее решения необходимо надежное электроснабжение организаций. Эту работу по поручению департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов выполняет АО «ЯрЭСК» – совместное предприятие Правительства Ярославской области и ПАО «МРСК Центра».



– На обслуживание приняты электроустановки 6 – 10 кВ одиннадцати оздоровительных лагерей и детских санаториев, расположенных в шести муниципальных районах, – рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – В каникулы здесь будут отдыхать более 10 тысяч детей. Все объекты на постоянном контроле у энергетиков.



В зону ответственности ЯрЭСК входят объекты электросетевого хозяйства, обеспечивающие электроснабжение переславских лагерей «Орленок» и «Чайка», борисоглебского «Орленка», рыбинских лагерей имени Гагарина и Матросова, двух тутаевских детских оздоровительных учреждений, гаврилов-ямских санаториев «Сосновый бор» и «Искра», ярославских лагерей имени Горького и «Березка».



– На сегодня все электросетевые объекты проверены, – доложил заместитель генерального директора – главный инженер ЯрЭСК Алексей Григорьев. – Это 13 трансформаторных подстанций, воздушные и кабельные линии общей протяженностью 15,4 километра. Проведены высоковольтные испытания оборудования, оно в технически исправном состоянии.



Кроме того, в лагере имени Горького и санатории «Искра» установлены новые трансформаторные подстанции с увеличением мощности. В санатории «Сосновый бор» частично проведена реконструкция подстанции, окончание работ запланировано на осень.



По словам руководства лагеря имени Горького, этим летом здесь смогут отдохнуть почти 2 тысячи детей. Подготовка к открытию продолжается. Приемка запланирована на 28 мая.