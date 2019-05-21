​Сотрудники департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка совместно с полицией и инспекторами Московско-Окского территориального управления Росрыболовства провели рейды по выявлению незаконного вылова рыбы. Проверки прошли в акваториях реки Волги, Угличского водохранилища, на водоемах Переславского и Ростовского районов: реке Нерль, озерах Неро и Вашутино.



В результате обнаружено шесть бесхозных сетей и запрещенное орудие лова – сухой экран в рабочем состоянии. На озере Вашутино задержаны ловившие с резиновой лодки на спиннинги.



По всем выявленным нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении, орудия лова изъяты.



– Правительством Ярославской области налажено тесное взаимодействие с надзорными органами, что позволяет минимизировать ущерб от браконьерства, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – В целях оперативного реагирования на сообщения о фактах незаконной добычи водных биоресурсов на водоемах региона в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка открыта круглосуточная горячая линия: (4852) 78-64-42. Поступившая информация сразу передается в надзорные органы.



Борьба с незаконным выловом рыбы и поиск расставленных сетей в период нереста ведутся еженедельно.



Запрет на промышленное рыболовство продлится до 15 июня. Для любителей также введены ограничения. Так, на Рыбинском водохранилище со всеми притоками нельзя ловить рыбу с 25 апреля по 1 июня, на озере Неро – с 20 апреля по 29 мая, на озере Плещеево – с 25 мая по 13 июня и с 15 ноября по 24 декабря. На остальных водоемах области разрешен лов на одну поплавочную удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков – не более двух. Кроме того, запрещено движение по руслам нерестовых рек, озерам и водохранилищам на всех видах маломерных моторных плавсредств.



Как сообщили инспекторы Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, наказания за браконьерство ужесточены. Так, в нерестовый период штраф за одну пойманную щуку составит 1850 рублей, ранее – 925 рублей.



Справка



С 1 апреля полномочия по регулированию отношений в сфере рыболовства и водных биологических ресурсов перешли к департаменту агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Ранее эту сферу курировал региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования. В настоящее время департаментом АПК сформирован штаб по борьбе с незаконной добычей и оборотом водных биологических ресурсов в период нереста.