​В прошлом году на реализацию образовательных задач в рамках ведомственной целевой программы в регионе было направлено 18 миллиардов рублей без учета средств местных бюджетов. В текущем году на указанные цели предусмотрено 18,2 миллиардов рублей. Об этом на заседании комитета областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи сообщила директор департамента образования Ирина Лобода.



– Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов, – отметила она. – Сейчас вносятся корректировки, будет привлекаться дополнительное финансирование, в том числе из федерального бюджета, на реализацию национального проекта «Образование». Это является одним из основных направлений деятельности департамента.



По итогам 2018 года ведомственная целевая программа исполнена на 99,6 процента, ее реализация признана высокоэффективной. Департамент образования занял первое место в рейтинге финансового менеджмента, который ежегодно составляет департамент финансов Ярославской области.



Большая часть – 76 процентов средств, более 14 миллиардов рублей – это субвенции, которые перечисляются муниципальным образованиям на реализацию обеспечения деятельности школ и дошкольных учреждений. Образовательными услугами были обеспечены более чем 129 тысяч школьников и более 71 тысячи дошкольников. В числе мероприятий национального проекта «Образование» – создание новых мест в учебных заведениях, ремонт в них, закупка специального оборудования для обеспечения образовательного процесса по информатике, физике, технологии.



– В прошлом году стартовали два важных школьных проекта, которые сейчас продолжаются, – подчеркнула Ирина Лобода. – Это «Спорт – детям», в рамках которого общеобразовательные учреждения обеспечиваются современным оборудованием и инвентарем, и «Школа открытий», ориентированная на приобретение оборудования и организацию деятельности проектных лабораторий. Федеральные образовательные стандарты нацеливают нас на формирование у учащихся навыков проектной деятельности и интереса к исследовательской работе. Это сейчас наиболее востребованные компетенции для наших школьников, для выстраивания их будущей профессиональной траектории.



Также в рамках поддержки муниципальных образований в 2018 году закуплено около 150 тысяч экземпляров учебников по федеральному перечню для фондов школьных библиотек. Для Гаврилов-Ямского, Даниловского, Пошехонского, Некоузского, Угличского муниципальных районов приобретено 5 школьных автобусов.