​В Ярославской области продолжаются весенне-полевые работы. На сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах сев уже проведен на площади более 64 тысяч гектаров, что составляет 74 процента от запланированного объема. Теплая погода способствует тому, что работы идут с опережением графика. Посеяно 37,4 тысячи гектаров яровых зерновых культур, овощи размещены на площади 0,9 тысячи гектаров, картофель — на 2,8 тысячи гектаров.



– Одна из главных задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, – активно продолжать работу по вводу в оборот земель сельхозназначения, увеличивать объемы сельскохозяйственного производства и инвестиций в АПК, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – В Ярославской области немало земель сельскохозяйственного назначения, где работают и компании-лидеры, и небольшие фермерские хозяйства. У региона – хорошие показатели в отрасли агропромышленного комплекса.



В текущем году сельхозтоваропроизводителям области предстоит провести уход за озимыми зерновыми на площади 8,9 тысячи гектаров. Более 56 тысяч гектаров займут зерновые и зернобобовые культуры, 3,6 тысячи – картофель, 241,7 тысячи – кормовые культуры, 1,2 тысячи – овощи открытого грунта, 2,7 тысячи – лен-долгунец.



На сегодняшний день в регионе в сфере агропромышленного комплекса работают 314 крестьянских (фермерских) хозяйств и 239 сельхозпредприятий. В их числе – ООО «Волагро». Как рассказал заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка – председатель комитета по развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий Сергей Камышенцев, здесь посевная кампания уже завершена. Более 900 гектаров заняли яровые зерновые культуры – пшеница и ячмень. Сейчас предприятие приступило к мероприятиям, направленным на ввод земель сельскохозяйственного назначения.