​Охотничий билет можно получить или аннулировать через портал госуслуг. В этом году так уже сделали 128 человек, в прошлом за аналогичный период времени – 76.



– Развитие цифровых технологий в сфере государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг в интересах населения и представителей бизнеса является приоритетной задачей реализации федеральной национальной программы «Цифровая экономика», – отметила заместитель директора департамента информатизации и связи Наталья Емельянова. – С каждым днем все больше граждан выбирает электронный способ получения документов. В настоящее время более 700 тысяч жителей региона зарегистрированы на портале госуслуг.



Охотничий билет оформляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации поданного через портал госуслуг заявления. Он является документом единого федерального образца без ограничения срока и территории действия.



Чтобы оформить билет, необходимо заполнить заявление в электронном виде на портале госуслуг, обязательно выбрав удобное место получения документа, дождаться результатов проверки, затем забрать документ лично. В Ярославской области его могут получить только граждане, зарегистрированные на ее территории.



При подаче заявления через портал госуслуг фотография прикрепляется к нему в виде электронного файла с соблюдением требований, установленных административным регламентом. Копию паспорта представлять не надо.



– Охотничий билет выдается физическим лицам, достигшим 18 лет. У кандидата не должно быть непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, – отметил заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования – председатель комитета охраны и использования животного мира Евгений Рощин. – На сегодняшний день на территории Ярославской области зарегистрированы более 34 тысяч охотников.



Также с помощью портала госуслуг можно получить разрешение на покупку и хранение разных видов оружия, в том числе и охотничьего. При этом предоставляется 30-процентная скидка на госпошлину. При оформлении через портал госуслуг получение лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия и патронов к нему обойдется в 1400 рублей вместо 2000, разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия либо оружия ограниченного поражения – в 350 рублей вместо 500.



Справка



Для получения услуг в электронной форме заявитель должен зарегистрироваться на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) и пройти процедуру подтверждения личности в центрах обслуживания, список которых можно найти на ресурсе.