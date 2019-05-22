​В новой проектной научно-технической лаборатории, которая открылась в Переславской гимназии в рамках губернаторского проекта «Школа открытий.76», прошли первые занятия.



– Федеральные образовательные стандарты нацеливают нас на формирование у школьников навыков проектной деятельности и интереса к исследовательской работе, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Сейчас это наиболее востребованные компетенции для выстраивания будущей профессиональной траектории. Поэтому проект «Школа открытий.76», направленный на приобретение оборудования для исследовательской деятельности в сфере естественных наук и техники, имеет особое значение. Лаборатория, которая открылась в Переславской гимназии, дает ребятам широкие возможности. Я верю, что те технологии, которые мы предоставили в распоряжение школьникам, дадут им стимул к развитию способностей, помогут полюбить науку.



Общая стоимость проекта – 41 миллион рублей. В него вошли семь опорных школ региона. Для них закуплены высокотехнологичные комплекты для поэтапного формирования навыков, от первичного знакомства с вопросами биологии и экологии, физической географии, химии, физики и техники до реализации учебных исследований. В перечне оборудования: цифровая лаборатория для экологического мониторинга, цифровые микроскопы, наборы для анализа почвы и биоанализа воды, школьная метеостанция, 3D-принтер-конструктор, наборы по робототехнике и многое другое.



Сегодня ученики начальных классов Переславской гимназии в новой лаборатории изучали свойства воды и воздуха, узнали о реактивном движении, запуская модель судна на воздушной подушке.



Сетевые научно-технические лаборатории также уже открылись в Тутаеве, Ярославле и Переславле. Кроме того, оборудование поступило в Углич, поселок Некрасовское и в Пошехонье. Для педагогов организованы курсы повышения квалификации по использованию новой техники.