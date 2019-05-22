​На объектах, которые в этом году планируется благоустроить в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!», начался ремонт водопроводных систем.



– Работы, предусмотренные программой, синхронизированы с планами ресурсоснабжающих организаций, – рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – Делается это для того, чтобы все территории были подготовлены к реализации проектов с точки зрения коммуникаций и не пришлось потом вскрывать новый асфальт для ремонта сетей. Большие планы по ремонту водопроводов. К примеру, в Ярославле планируется заменить более полутора километров сетей.



В Большесельском районе перед ремонтом автодороги в деревне Миглино специалисты Северного водоканала вынесут трубы водопровода из-под дорожного полотна. В Пречистом заменят аварийный участок водопровода до запуска проекта по благоустройству двора. Капремонты водопроводных и канализационных сетей проведут также в Угличе и Рыбинске.



На этой неделе началась замена участка канализационной линии с установкой двух колодцев в Брейтове.



– Работы проводятся по согласованию с местной администрацией, – рассказал исполнительный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Валерий Шмаков. – Завершим все до того, как в селе стартуют работы по благоустройству дворов по улицам Первомайской и Юбилейной.



Уже установлен один канализационный колодец, проводится замена старой чугунной трубы на новую из ПВХ. Всего предполагается обновить около 40 метров сетей. Кроме того, будет сделан отвод канализации. Проект планируется реализовать до 31 мая.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе несколько лет по инициативе губернатора Дмитрия Миронова и направлен на формирование комфортной среды проживания в городах и поселках. Правительство области ведет эту работу совместно с партией «Единая Россия».