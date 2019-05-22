​В Ярославской области в 2019 году единый госэкзамен будут сдавать более 6 тысяч человек. Сегодня об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента образования региона Ирина Лобода.



Основной период ЕГЭ стартует 27 мая – в этот день одиннадцатиклассники сдают экзамены по географии и литературе – и продлится до 1 июля. Экзамены по основным предметам, русскому языку и математике, 29 мая и 3 июня соответственно. Из экзаменов по выбору самыми популярными стали обществознание – его будут сдавать 53 процента выпускников, биология – 21 процент, физика – 18 процентов и информатика – 17,6 процента.



– Наш регион готов к государственной итоговой аттестации, – отметила Ирина Лобода. – Все пункты проведения экзаменов проверены, системы видеонаблюдения протестированы, организаторы, технические специалисты и общественные наблюдатели прошли соответствующее обучение.



Встреча с журналистами состоялась в региональном ситуационном центре, созданном на базе Ярославского центра оценки и контроля качества образования. На этой площадке, как и в прошлом году, планируется организация общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в режиме онлайн на портале smotriege.ru. Системами видеонаблюдения и металлоискателями обеспечено 100 процентов пунктов проведения экзаменов. В качестве общественных наблюдателей зарегистрированы 257 человек, в числе которых представители Российского союза молодежи и студенты ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.



Изменений в содержании ЕГЭ в 2019 году нет. Основное новшество – в Ярославской области, как и еще в семи регионах страны, будет использована технология передачи экзаменационных материалов по сети Интернет. Как и в прошлом году, во всех пунктах проведения экзаменов печать экзаменационных материалов для участников ЕГЭ будет проводиться в аудиториях, а сканирование их работ – в штабе ППЭ после завершения экзамена.



В 2019 году в Ярославской области для государственной итоговой аттестации в основной период организовано 56 пунктов проведения экзаменов, в которых будут работать 2594 человека. Налажено взаимодействие с учреждениями здравоохранения для обеспечения при необходимости медицинской помощью, а также с полицией.