​В УКРК «Арена-2000» проходит торжественный вечер, посвященный подведению итогов сезона молодежного направления хоккейного клуба «Локомотив». Здесь сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев и президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев вручат медали игрокам «Локо». В этом году команда вновь одержала победу в чемпионате Молодежной хоккейной лиги и стала единственным трехкратным обладателем Кубка Харламова.



– От имени всех ярославских болельщиков и от себя лично хочу поблагодарить команду «Локо», особенно ее главного тренера Дмитрия Красоткина и тренера вратарей Егора Подомацкого за блестящую волевую победу, – сказал на церемонии Дмитрий Миронов. – Думаю, нынешний финал Кубка Харламова на долгие годы останется примером для всех воспитанников хоккейного клуба «Локомотив». Только так, сражаясь на площадке до последней секунды, можно стать настоящим чемпионом. Именно в таких ледовых схватках закаляется характер, и лишь такие матчи и серии остаются в истории хоккея.



Также хорошие результаты в этом сезоне показали члены команды «Локо-юниор», которые третий год подряд становятся бронзовыми призерами первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Они тоже получат медали. Кроме того, на торжественном мероприятии состоится церемония награждения воспитанников хоккейных школ «Локомотива» 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 2003 годов рождения.



Юные воспитанники клуба в этот вечер дадут свои первые спортивные клятвы на «Арене» и будут посвящены в хоккеисты.