​22 мая в УКРК «Арена-2000» прошел торжественный вечер, посвященный подведению итогов сезона молодежного направления хоккейного клуба «Локомотив». Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев и президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев вручили медали игрокам «Локо». В этом году команда вновь одержала победу в чемпионате Молодежной хоккейной лиги и стала единственным трехкратным обладателем Кубка Харламова.



– От имени всех ярославских болельщиков и от себя лично хочу поблагодарить команду «Локо» и особенно ее главного тренера Дмитрия Красоткина за блестящую волевую победу, – сказал Дмитрий Миронов. – Думаю, нынешний финал Кубка Харламова на долгие годы останется примером для всех воспитанников хоккейного клуба «Локомотив». Желаю вам, чтобы под сводами ледового дворца как можно чаще звучал паровозный гудок. «Локо», вперед!



Также хорошие результаты в этом сезоне показали члены команды «Локо-юниор», которые третий год подряд становятся бронзовыми призерами первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Они тоже получили медали. Кроме того, на торжественном мероприятии состоялась церемония награждения воспитанников хоккейных школ «Локомотива» 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 2003 годов рождения. Юные воспитанники клуба в этот вечер дали свои первые спортивные клятвы на «Арене» и были посвящены в хоккеисты.



– Сегодня здесь собралась большая сплоченная семья, – сказал Юрий Яковлев. – Это живой отлаженный организм, объединенный единой целью развития детско-юношеского и молодежного хоккея. Наша работа в этом направлении совершенствуется и становится все более масштабной и результативной. Стратегия клуба, направленная на коренное улучшение развития качеств хоккеиста, требует большого труда. Хочу поблагодарить всех за эту совместную деятельность.



– Я бы хотел от лица компании и генерального директора ОАО «РЖД» поздравить спортсменов, тренерский штаб, родителей с феноменальной победой «Локо», – сказал Сергей Кобзев. – Мы наблюдаем высокий уровень профессионального мастерства. Это было бы невозможно без работы тренеров, методистов, родителей и всего клуба. Я надеюсь, мы будем любоваться игрой выпускников «Локомотива» в различных хоккейных клубах. Удачи, новых вершин!



Участники мероприятия также возложили цветы к мемориалу «Хоккейное братство», посвященному хоккеистам и сотрудникам клуба «Локомотив», погибшим в 2011 году в авиакатастрофе.