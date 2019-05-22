​Заместители председателя Правительства региона Игорь Селезнев и Илья Баланин, представители органов исполнительной власти, областной Общественной палаты встретились с активом общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области». Участники встречи обсудили меры поддержки семей, в которых трое и более детей.



В ходе почти двухчасовой беседы были подняты вопросы, касающиеся предоставления медицинских услуг, льготных лекарств, различных выплат и льгот, содействия в трудоустройстве, улучшения жилищных условий. По итогам мероприятия принято решение о создании при Общественной палате Ярославской области постоянно действующей рабочей группы по вопросам многодетных семей.



– Сегодня мы рассмотрели предложения общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» по нескольким важным направлениям, – сказал Илья Баланин. – Мы проанализируем их на заседаниях рабочей группы, которая будет создана при Общественной палате региона, узнаем мнение областных депутатов, чтобы в дальнейшем выходить с предложениями об изменении конкретных норм законодательства на региональном и федеральном уровне.



Комментируя вопросы трудоустройства, представитель департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Игорь Кравчук отметил, что многодетные родители ежегодно участвуют в программах профессионального обучения и дополнительного образования для безработных. В прошлом году было трудоустроено более 100 человек из данной категории. В следующем году в рамках реализации нацпроекта «Демография» более 18 миллионов рублей будет выделено Ярославской области на организацию обучающих курсов для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.



В летний период подростки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут воспользоваться приоритетным правом при трудоустройстве. Планируется, что в этом году подзаработать в каникулы смогут более 2200 детей в возрасте от 14 до 17 лет.



Как отметила Светлана Лягушева, курирующая в Общественной палате региона вопросы семьи, материнства и детства, по всем предложенным родителями инициативам будет организована соответствующая работа.



– Конечно, я очень довольна встречей, – поделилась председатель общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина. – Когда органы власти приглашают общественников, чтобы узнать о волнующих людей вопросах, происходит необходимый для решения проблем обмен информацией. В такой доброжелательной обстановке можно вносить предложения, мы друг друга слышим и узнаем новое. Например, оказалось, что можно обратиться за помощью не только к заведующему детской поликлиникой, но и позвонить в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, и она тоже подключится к решению проблемы по лечению ребенка.