|Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о присвоении государственному театру драмы имени Федора Волкова статуса особо ценного объекта культурного наследия народов РФ. Соответствующее поручение глава государства дал министру культуры страны Владимиру Мединскому.
– Ярославский театр имени Федора Волкова – первый театр России, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – У него славная история и высокие художественные достижения, подтвержденные профессиональными наградами, включая премию «Золотая маска». В следующем году исполнится 270 лет со дня основания театра. Благодаря решению Президента к этому юбилею первый русский придет уже с новым, высоким статусом особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Это позволит существенно улучшить правовые, финансовые и материальные условия его деятельности. Коллектив получит новый импульс для творчества, а зрители – новые уникальные постановки.
За присвоение театру имени Волкова высокого статуса высказался и Союз театральных деятелей Российской Федерации. Его председатель народный артист России Александр Калягин также направил обращение Президенту страны. В документе, в частности, отмечена недостаточность финансирования учреждения со стороны Министерства культуры.
В настоящее время Волковский является единственным в Ярославской области драматическим театром федерального подчинения. В афише первого русского – имена ведущих российских и европейских режиссеров. Театр – постоянный участник международных фестивалей и конкурсов, обладатель множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий «Золотая маска», премии Станиславского с формулировкой «За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России».
Ежегодно театр организует два форума: Международный Волковский фестиваль и молодежный фестиваль «Будущее театральной России».
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вчера, 14:45
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