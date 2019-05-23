​В Правительстве области прошел семинар для органов исполнительной власти и местного самоуправления региона по снижению нарушений антимонопольного законодательства. Организатором мероприятия выступил региональный департамент экономики и стратегического планирования с участием представителя Ярославского УФАС.



– На сегодняшний день в рамках указа Президента Российской Федерации об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции органы исполнительной власти и местного самоуправления Ярославской области активно внедряют систему обеспечения требований антимонопольного законодательства – антимонопольный комплаенс, – отметила первый заместитель директора департамента экономики и стратегического планирования Ольга Новикова. – Президентом страны поставлена задача по сокращению антимонопольных нарушений со стороны органов власти и местного самоуправления в два раза к 2020 году по сравнению с 2017-м.



Антимонопольный комплаенс – это эффективный система профилактики нарушений антимонопольного законодательства путем управления рисками. Данная система также повышает уровень правовой культуры гражданских и муниципальных служащих.



– Антимонопольная угроза может существовать и там, где есть конкурентный ресурс, где есть интерес к этому конкурентному ресурсу у хозяйствующих субъектов, – отметила заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Гудкевич. – Это может быть недвижимое и движимое имущество, бюджетные средства или даже само право на осуществление тех или иных услуг.



В органах исполнительной власти и местного самоуправления региона приняты необходимые документы об антимонопольном комплаенсе, назначены уполномоченные лица, управляющие комплаенс-рисками. Основным разработчиком документов, связанных с внедрением данной системы в регионе, выступил департамент экономики и стратегического планирования.