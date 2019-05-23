​В Дзержинском районе Ярославля начинается строительство нового детского сада. Капсулу времени в его основание сегодня заложили представители Правительства области и мэрии города.



– Работа ведется в рамках национального проекта «Демография» при софинансировании из регионального и местного бюджетов, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – Это прекрасный пример государственно-частного партнерства. Проект двухэтажного детского сада на 220 мест разработан компанией «Норские резиденции», которая занимается застройкой квартала. Хотелось бы отметить комплексный подход к развитию этой территории. Здесь не просто возводят дома, а заботятся о создании необходимой социальной инфраструктуры. Появляются спортивные площадки, детские городки, магазины. Планируются благоустройство парковой зоны и озеленение прилегающей территории вдоль реки Норы.



Госконтракт на строительство детского сада уже заключен. В новом дошкольном образовательном учреждении предусмотрено 12 групп для детей от полутора до семи лет. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2020 год.