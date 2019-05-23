​23 мая в Правительстве области состоялось заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя губернатора Андрея Шабалина.



Главным вопросом стало исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по обустройству улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений, а также устранение причин дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасных условий для движения пешеходов.



– Необходим стратегический подход к улучшению дорожной сети региона в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – подчеркнул Андрей Шабалин. – Данные вопросы находятся на постоянном контроле Правительства области и комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Неудовлетворительные дорожные условия приводят к ДТП. Необходимо продолжить проведение всего комплекса мероприятий, чтобы не допускать дорожно-транспортного травматизма.



Правительство Ярославской области продолжает внедрение национальных стандартов по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, это касается обустройства пешеходных переходов, в первоочередном порядке – около школ и других учебных заведений.



При работе используются и экспериментальные методы. Так, в поселке Красные Ткачи установлены макеты детей-пешеходов, в Ярославле на переходах начали использовать современную светодиодную разметку. В плане на этот год – модернизация 25 объектов областного центра.



Основные мероприятия в рамках исполнения поручения Президента: устройство искусственного освещения и тротуаров вблизи общеобразовательных учреждений, установка и замена дорожных знаков, искусственных неровностей, нанесение горизонтальной дорожной разметки. В 2018 году обустроено 108 объектов, из них 73 относились к системе общего образования.



Вместе с тем было отмечено, что из-за нерадивости подрядчиков, использующих лакокрасочные и термопластичные материалы ненадлежащего качества, дорожная разметка нередко стирается раньше срока. По предложению начальника УГИБДД УМВД России по Ярославской области Андрея Сироткина в контроль за качеством таких работ будут включены сотрудники инспекции.