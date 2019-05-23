|Победителем регионального этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году стала Аида Аскерова из некоузского детского сада №3.
– В нашем регионе 72 тысячи малышей посещают образовательные организации, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Дошкольное воспитание и обучение – это важный фундамент, на котором в дальнейшем будет развиваться личность ребенка. Поэтому наша цель – улучшение качества образования, и ее достижение напрямую связано с повышением профессионального уровня педагогов. Этому же способствует и конкурс профмастерства «Воспитатель года», итоги которого мы подводим сегодня.
В этом году конкурс проводился в регионе в 15-й раз. Средний возраст участников – 40 лет. Самому молодому – 31 год, самому опытному — 49 лет, самый продолжительный педагогический стаж – 30 лет.
– Конкурсы профессионального мастерства, такие как «Воспитатель года», набирают популярность в педагогическом сообществе, с каждым годом прибавляется педагогов, желающих в них участвовать, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Победить в таком соревновании может только педагог-исследователь, педагог-новатор, обладающий высоким уровнем ответственности за результаты своей деятельности – перед ребенком, его родителями и обществом в целом. Мы рады, что такие люди работают в нашей системе образования. Кроме того, для нас конкурс – это еще и возможность профессионального роста педагогического сообщества в образовательных организациях муниципальных районов.
Серию очных конкурсных испытаний открывали мастер-классы участников. Также конкурсанты проводили занятие с детьми, выступали с презентацией-докладом «Мой успешный проект» и принимали участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».
– Готовиться к конкурсу я начала два года назад: постоянно училась, старалась быть в курсе современных тенденций в образовании, – рассказала Аида Аскерова. – Я посещала школу педагогического лидера. И искренне болела за всех участников, каждый был достоин победы. Мы действительно за эти дни стали командой, поддерживали друг друга.
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вчера, 17:00
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