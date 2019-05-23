​23 мая в Переславле-Залесском вручили правоустанавливающие документы на землю 22 многодетным семьям. Участки для индивидуального жилищного строительства выделены в Переславле-Залесском, а для ведения личного подсобного хозяйства – в селах Голоперово, Будовское, Филимоново, Купанское, деревнях Корсаково и Болшево.



– В числе ключевых задач, которые стоят перед регионом сегодня, – создание благоприятных условий для жизни населения. Оказание мер поддержки многодетным семьям – на первом месте, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Работа по бесплатному предоставлению земельных участков льготным категориям граждан в муниципальных образованиях реализуется в соответствии с губернаторской программой «10 точек роста». В 2017 и 2018 годах органы местного самоуправления сформировали более 1600 земельных участков с целью дальнейшего их предоставления. В этом году в регионе запланировано сформировать более 900 земельных участков.



Директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов отметил эффективную работу администрации округа Переславль-Залесский по бесплатному предоставлению льготникам земли. За прошедшие годы в городе и ближайших поселениях гражданам выделено свыше 420 участков, а с января – уже более 50.



В числе получивших сегодня документы на землю – Владимир и Татьяна Вавиловы.



– Мы планируем строить дом, потому что детей у нас четверо, и места в квартире уже не хватает, – рассказали они. – Участок нравится, воздух очень свежий. Надеемся, что к нам присоединятся все семьи, которые сегодня получили землю, хотелось бы со всеми познакомиться и подружиться.



Сейчас в Переславле-Залесском на учете состоят 106 граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка.



В очередь можно встать в любом муниципальном районе и городском поселении независимо от места проживания в Ярославской области. Подробная информация – на сайте департамента имущественных и земельных отношений области в разделе «Бесплатное предоставление земельных участков»: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx.



Справка



С 2011 года на территории области предоставлено бесплатно в собственность 4676 земельных участков, в том числе 3360 – гражданам, имеющим троих и более детей. Кроме того, в рамках регионального закона №14-з земельные участки в аренду без торгов получили 567 многодетных семей.