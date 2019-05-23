​23 мая на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности подвели итоги прохождения весеннего паводка. Также собравшиеся обсудили работу во время пожароопасного сезона, по обеспечению безопасности людей на водных объектах в купальный сезон и готовность детских оздоровительных лагерей к летнему периоду.



– Несмотря на сложные климатические условия этой весны, связанные с обильным снеготаянием, благодаря скоординированным действиям всех служб и органов местного самоуправления чрезвычайных ситуаций удалось избежать, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Сейчас, во время пожароопасного сезона, необходимо продолжить работу в таком же режиме согласованности и оперативного взаимодействия.



В регионе организован мониторинг гидрологической обстановки на водных объектах. Правительство региона находится в постоянном взаимодействии с межведомственной рабочей группой по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, что позволяет исключить возникновение ЧС, связанных с эксплуатацией водохранилищ в условиях неблагоприятных гидрометеорологических явлений.



Для обеспечения надлежащего качества питьевой воды в период паводка особое внимание было уделено предотвращению поступления загрязняющих веществ от объектов сельскохозяйственного производства, расположенных на водосборных территориях.



На постоянном контроле после схода снежного покрова находится выполнение противопожарных мероприятий на лесных участках и прилегающих к ним территориях. В условиях особого противопожарного режима штраф для нарушителей повышен: для должностных лиц – до сорока тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – до семидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – до трехсот тысяч рублей.



В целях обеспечения пожарной безопасности арендаторы лесных участков и сотрудники СГБУ ЯО «Лесная охрана» обустроили более 104 километров минерализованных полос и 7 километров иных противопожарных барьеров. Также проведена очистка 170 километров минерализованных полос, обустроенных в предыдущие годы. Установлено 84 шлагбаума и 228 аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности, а также благоустроено 139 мест отдыха. От сухой травянистой растительности расчищено свыше 1280 гектаров территорий, прилегающих к лесным массивам.



В целях предупреждения и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесах проведено 1453 рейда, в том числе 104 совместно с представителями органов местного самоуправления, УМВД и МЧС. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.



– Во все муниципальные образования направлены рекомендации по вопросам недопущения возгораний на землях сельхозназначения, – добавил заместитель председателя Правительства Валерий Холодов. – В том числе – при проведении очистки территорий, граничащих с лесным массивом, от сухой травы, мусора, порубочных остатков, валежника. На сельхозпредприятиях проведены соответствующие инструктажи, проинспектировано противопожарное состояние административных зданий хозяйств.