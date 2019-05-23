​Дорогие друзья!



24 мая мы ежегодно отмечаем День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника связаны с чествованием святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – просветителей, создателей славянской азбуки.



Оставленное ими наследие на протяжении многих веков служит развитию национальной культуры и объединению людей.



Сегодня обращение к истокам духовности, рост интереса к отечественной истории, бережное отношение к русскому языку и родной литературе имеют огромное значение.



Желаю вам изучать прошлое, познавать и посредством книги открывать для себя новый мир! Созидать, сохраняя преемственность, и уверенно, с успехом идти по жизни!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов