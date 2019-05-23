|Дорогие друзья!
24 мая мы ежегодно отмечаем День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника связаны с чествованием святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – просветителей, создателей славянской азбуки.
Оставленное ими наследие на протяжении многих веков служит развитию национальной культуры и объединению людей.
Сегодня обращение к истокам духовности, рост интереса к отечественной истории, бережное отношение к русскому языку и родной литературе имеют огромное значение.
Желаю вам изучать прошлое, познавать и посредством книги открывать для себя новый мир! Созидать, сохраняя преемственность, и уверенно, с успехом идти по жизни!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
08:00
13 просмотров
2019.05.24 Поздравление губернатора с памятной датой Ярославской области – Днем возрождения российской государственности2019.05.23 Нарушители правил пожарной безопасности в лесах будут оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей2019.05.23 В Переславле-Залесском 22 многодетные семьи бесплатно получили земельные участки2019.05.23 Педагог из Некоузского района стала победителем регионального конкурса «Воспитатель года»2019.05.23 В Ярославской области внедряются новые национальные стандарты по обеспечению безопасности дорожного движения