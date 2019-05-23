|Уважаемые жители Ярославской области!
Прошлое региона нашло отражение в памятной дате сегодняшнего дня, когда мы вспоминаем события отечественной истории 1612 года.
В Ярославле, ставшем временной столицей государства, шло формирование народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Здесь численность защитников значительно возросла, а силами местного купечества были собраны необходимые средства на вооружение войска.
Благодаря этому впоследствии удалось остановить интервенцию и возродить российскую государственность.
Нынешнее поколение жителей области отдает дань уважения мужеству и самоотверженной любви наших предков к своему Отечеству, стремится к единению на основе нравственных и патриотических идеалов.
Желаю вам мира, здоровья, успехов в созидательной деятельности на благо региона и всей страны!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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