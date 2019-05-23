Уважаемые жители Ярославской области!



Прошлое региона нашло отражение в памятной дате сегодняшнего дня, когда мы вспоминаем события отечественной истории 1612 года.



В Ярославле, ставшем временной столицей государства, шло формирование народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Здесь численность защитников значительно возросла, а силами местного купечества были собраны необходимые средства на вооружение войска.



Благодаря этому впоследствии удалось остановить интервенцию и возродить российскую государственность.



Нынешнее поколение жителей области отдает дань уважения мужеству и самоотверженной любви наших предков к своему Отечеству, стремится к единению на основе нравственных и патриотических идеалов.



Желаю вам мира, здоровья, успехов в созидательной деятельности на благо региона и всей страны!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов