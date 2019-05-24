​По итогам прошлого года доходы областного бюджета от использования и продажи имущества, находящегося в собственности региона, превысили плановые значения на 8 процентов. Значительно увеличились поступления от сдачи в аренду недвижимости, земельных участков и перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий. Об этом сегодня на заседании комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.



– За последние два года в регионе удалось полностью перестроить систему управления региональным имуществом и повысить эффективность его использования, – отметил Максим Фролов. – Это имеет большое значение для социально-экономического развития региона.



В 2018 году департамент начал внедрение на территории области единой системы управления государственным и муниципальным имуществом. Использование данного программного комплекса положительно сказывается на оперативности обработки и предоставления информации, необходимой как специалистам, так и жителям региона. В указанной системе осуществляется ведение договоров аренды, купли-продажи и безвозмездного пользования, а также договоров социального найма жилых помещений.



Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждено 12 целевых моделей по повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ, что позволяет контролировать эффективность использования бюджетных средств. По итогам 2018 года Ярославская область достигла 100-процентного исполнения показателей по модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества». Подобные результаты удалось получить лишь 22 из 85 регионов страны. Показатель исполнения целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» по итогам года составил 85 процентов, что также выше среднего по Российской Федерации.



– В последнее время в регионе ведется масштабная работа по повышению эффективности использования имущественного комплекса Ярославской области, и результаты видны по всем направлениям, – сказал председатель комитета Роман Фомичев. – Необходимо продолжать в таком же темпе и использовать Геопортал, который позволит транслировать и популяризировать имеющийся опыт.