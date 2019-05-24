​24 мая в Ярославле открылась межрегиональная конференция «Актуальные проблемы генеалогии». В ней принимают участие исследователи из различных регионов РФ, представители архивных служб Костромы, Тулы, Твери, Москвы и Московской области.



– Благодарю всех приехавших в Ярославль на конференцию в год 100-летия образования Государственной архивной службы нашей области, – подчеркнул начальник управления по делам архивов Правительства региона Евгений Гузанов. – Когда наши предшественники спасали документы из полуразрушенного города век назад, они прекрасно понимали, что все это – свидетельства истории и они обязательно будут востребованы потомками. Сегодня наша архивная служба – одна из крупнейших в Центральном федеральном округе. За прошедшие годы выполнен большой объем по приему и обеспечению сохранности документов: у нас 4 с половиной миллиона единиц хранения, не только государственных, но и частных.



Имеющиеся в Государственной архивной службе документы могут помочь в составлении родословных практически до тринадцатого колена. В прошлом году в Ярославской области количество пользователей архивной информацией превысило 47 тысяч человек.



– Генеалогия позволяет нам изучать прошлое, а значит, думать о будущем, – отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Это по-настоящему важный национально-патриотический проект, очень близок он и к истории, и к культурологи и необходим для формирования гражданского общества.



В рамках конференции в Городском выставочном зале имени Н.А. Нужина стартует тематический проект. Посетители смогут познакомиться с творческими работами, отображающими историю одной семьи или рода, выполненными в разных техниках. Среди экспонатов – генеалогические древа А.С. Пушкина, А.Н. Островского, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, Петра I, Ю.А. Гагарина, М.И. Кутузова, а также ярославских родов: дворян Опочининых и Теляковских, купцов Оловянишниковых, колокололитейщиков Мартыновых и Чарышниковых и других.