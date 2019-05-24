​Развитие инфраструктуры отрасли молодежной политики обсудили сегодня на заседании профильной рабочей группы Государственного совета РФ, которое провел ее руководитель губернатор Дмитрий Миронов. Совещание прошло в Концертно-зрелищном центре Ярославля. В работе приняли участие глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, руководители всероссийских общественных организаций, представители научно-исследовательских институтов и центров, органов исполнительной власти различных регионов.



– Сегодня нам предстоит обсудить проблемное поле, возникающее в связи с отсутствием единых подходов и требований к отрасли инфраструктуры молодежной политики, проанализировать причины и дать рекомендации по решению возникающих вопросов, – сказал в начале заседания Дмитрий Миронов. – Кроме того, предлагаю отдельно обсудить состояние молодежных центров в субъектах Российской Федерации и их поддержку на государственном уровне. Проблемы, о которых идет речь, в той или иной мере характерны для всех регионов страны. Сегодня мы сможем познакомиться с наиболее показательными моделями инфраструктуры.



Губернатор обозначил наиболее острые вопросы по обсуждаемым темам. В их числе – различный уровень ведомств, реализующих задачи молодежной политики в регионах, что создает значительные трудности в проведении единой государственной политики в этой сфере, неурегулированность статуса специалиста по организации работы с молодежью, которая отрицательно влияет на процесс привлечения в отрасль профессиональных кадров.



В своем выступлении Александр Бугаев отметил, что в учреждениях, подведомственных региональным и муниципальным органам власти, более 52 тысяч специалистов по работе с молодежью. При этом только 21 процент из них с профильным образованием. На одного работника отрасли приходится 541 молодой человек в возрасте до 30 лет, что в разы больше, чем в смежных отраслях, таких как сфера образования. При этом в структурах органов власти очень мало подразделений, занимающихся исключительно работой с молодежью. В большей части случаев она включена в состав других отраслей – спорта, связей с общественностью и внутренней политики.



– Сейчас на официальном уровне есть самостоятельный орган: Федеральное агентство по делам молодежи – Росмолодежь. Мы хотели бы, чтобы и в регионах была какая-то стройная система самостоятельных органов по работе с молодежью, – подчеркнула председатель Ярославской областной организации Российского союза молодежи Ольга Правдухина.



После панельной дискуссии участники приступили к работе в подгруппах, где продолжилось обсуждение проблемных моментов и путей их решения, а также обмен опытом.



– Идет откровенный разговор, честно называются те сложности, с которыми мы сталкиваемся в современной молодежной политике: это косность, это старые подходы, – сказал Дмитрий Артюхов. – Я надеюсь, что в ходе этого доверительного диалога мы найдем новые решения. Очень важно, чтобы у молодежи, представители которой скоро станут руководителями, движущей силой страны, были правильные ориентиры, правильные ценности. Для решения этой задачи необходимы мероприятия, подобные сегодняшнему: когда специалисты встречаются и в свободной обстановке могут поделиться своими лучшими разработками. При этом очень интересно познакомиться с ярославским опытом, у региона есть большие успехи.



Справка



По распоряжению Президента от 27 декабря 2018 года в рамках Государственного совета было создано 16 рабочих групп для обеспечения подготовки материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Госсовета и его президиума. Руководителем рабочей группы по молодежной политике назначен губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В состав включены сенаторы, депутаты, представители вузов, руководители всероссийских общественных организаций, специалисты по работе с молодежью из различных регионов.



Первое заседание рабочей группы состоялось 27 февраля. На нем были сформированы три экспертные подгруппы: по законодательному обеспечению молодежной политики, социальным лифтам для молодежи и инфраструктуре молодежной политики. Задача экспертов – выработать механизмы решения целого комплекса проблемных вопросов на законодательном, финансовом, организационном уровнях, предложить способы стимулировать активность молодежи.