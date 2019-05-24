​24 мая в Ярославской области стартовала экологическая акция «Очистим лес от мусора». В этот день участие в субботнике на территории Ярославского района приняли более 60 активистов, среди которых – арендаторы участков, сотрудники отрасли лесного хозяйства, предприятий и организаций, а также члены школьных лесничеств и волонтерского отряда «Экодесант».



– Впервые акция «Очистим лес от мусора» была организована в регионе в Год экологии, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Участие в ней приняли более 2400 человек, проведена уборка лесных насаждений на площади более чем 392 гектара, собрано более 3190 кубометров мусора. Каждый из добровольцев вносит свой вклад в сохранение природы, что является важным направлением новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



Место для проведения субботника было выявлено в ходе обследования территорий сотрудниками Ярославского лесничества. В течение нескольких часов участники акции собрали и вывезли более 200 кубометров мусора.



– Мы стараемся принимать участие во всех мероприятиях, направленных на сохранение природы, – поделился участник волонтерского отряда «Экодесант» Даниил Щербаков. – Я считаю, это тот случай, когда чем больше выходят на уборку, тем лучше. Вряд ли кто-то из тех, кто сегодня вместе с нами очищает территорию, сможет оставить мусор где-то в лесу или на берегу реки.



Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда чрезвычайно важна как для сохранения лесных ресурсов и экосистемы леса, так и для предотвращения возгораний, ведь мусор является одной из причин пожаров.



В этом году субботники на землях лесного фонда пройдут во всех муниципальных районах. Участником экологической акции может стать каждый. Информацию о времени и месте проведения мероприятий можно получить в региональном департаменте лесного хозяйства по телефону (4852) 75-92-42.



График проведения мероприятий в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора» в июне:



7 июня – Большесельское, Борисоглебское, Гаврилов-Ямское, Брейтовское лесничества;



14 июня – Даниловское, Некоузское, Рыбинское, Ростовское лесничества;



21 июня – Переславское, Пошехонское, Пречистенское лесничества;



28 июня – Любимское, Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества.