|24 мая в Ярославской области стартовала экологическая акция «Очистим лес от мусора». В этот день участие в субботнике на территории Ярославского района приняли более 60 активистов, среди которых – арендаторы участков, сотрудники отрасли лесного хозяйства, предприятий и организаций, а также члены школьных лесничеств и волонтерского отряда «Экодесант».
– Впервые акция «Очистим лес от мусора» была организована в регионе в Год экологии, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Участие в ней приняли более 2400 человек, проведена уборка лесных насаждений на площади более чем 392 гектара, собрано более 3190 кубометров мусора. Каждый из добровольцев вносит свой вклад в сохранение природы, что является важным направлением новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.
Место для проведения субботника было выявлено в ходе обследования территорий сотрудниками Ярославского лесничества. В течение нескольких часов участники акции собрали и вывезли более 200 кубометров мусора.
– Мы стараемся принимать участие во всех мероприятиях, направленных на сохранение природы, – поделился участник волонтерского отряда «Экодесант» Даниил Щербаков. – Я считаю, это тот случай, когда чем больше выходят на уборку, тем лучше. Вряд ли кто-то из тех, кто сегодня вместе с нами очищает территорию, сможет оставить мусор где-то в лесу или на берегу реки.
Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда чрезвычайно важна как для сохранения лесных ресурсов и экосистемы леса, так и для предотвращения возгораний, ведь мусор является одной из причин пожаров.
В этом году субботники на землях лесного фонда пройдут во всех муниципальных районах. Участником экологической акции может стать каждый. Информацию о времени и месте проведения мероприятий можно получить в региональном департаменте лесного хозяйства по телефону (4852) 75-92-42.
График проведения мероприятий в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора» в июне:
7 июня – Большесельское, Борисоглебское, Гаврилов-Ямское, Брейтовское лесничества;
14 июня – Даниловское, Некоузское, Рыбинское, Ростовское лесничества;
21 июня – Переславское, Пошехонское, Пречистенское лесничества;
28 июня – Любимское, Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества.
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вчера, 16:00
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