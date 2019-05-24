​В Ярославле состоялась юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 40-летию первой имплантации кардиостимулятора в областной клинической больнице.



– За все это время, начиная со дня первой операции – 30 апреля 1979 года, врачи службы хирургического лечения нарушений сердечного ритма прооперировали порядка шести тысяч человек, – отметил заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» является частью национального проекта «Здравоохранение». В рамках его реализации планируется переоснащение регионального сосудистого центра, который находится в областной клинической больнице, и первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.



В этом году для профильного регионального центра будут приобретены ангиографическая система и система нейронавигации. В 2020 году планируется закупить аппараты магнитно-резонансной томографии и искусственной вентиляции легких, в 2021-м – оборудование для ранней медицинской реабилитации, компьютерный томограф. Материально-техническую базу всех сосудистых центров пополнят аппараты искусственной вентиляции легких.



– Кардиохирургия и кардиология развиваются, потребность в службе хирургического лечения нарушений сердечного ритма растет, – отметил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции областной клинической больницы Александр Гридин. – На конференции мы поговорили о возможности внедрения инновационных технологий, а также о введении актуальных научных разработок в клиническую практику стационаров Ярославской области.



В конференции приняли участие порядка 100 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Вологды, Череповца, Костромы и районов Ярославской области. Врачи обсудили современные алгоритмы раннего выявления, лечения, профилактики и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний.



– Стимуляционная техника развивается и позволяет реабилитировать как грудных детей, так и пациентов достаточно преклонного возраста, – подчеркнул главный сердечно-сосудистый хирург Центрального федерального округа Сергей Ковалев. – Субъекты Федерации, в частности Ярославль, были пионерами развития данного направления. Ярославль своими традициями, своей школой достаточно значим не только в Центральном федеральном округе, но и во всей стране.