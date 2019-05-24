​24 мая в рамках Всероссийской хоровой акции, посвященной Дню славянской письменности и культуры, в Ярославле пошел традиционный областной праздник «Поющее слово». В большом концерте у стен Успенского кафедрального собора приняли участие более 700 исполнителей из 25 детских хоровых коллективов.



– Ярославский регион уже традиционно со всей страной отмечает День славянской письменности и культуры хоровым пением. И очень важно, что в концерте ежегодно принимают участие юные таланты, – отметила директор департамента культуры Марина Васильева. – Для региона, который испокон веков славится высокой книжной культурой и грамотностью, это особенно значимый праздник. Его смысл в прославлении родного языка, культуры, всех непреходящих ценностей, которые объединяют славянский мир.



У стен Успенского собора прозвучали духовные и светские произведения, популярные и любимые народом песни о России, детские песни. Завершился праздник произведениями, посвященными Ярославлю и реке Волге, в исполнении общего сводного хора.



В Ярославском музее-заповеднике к празднованию Дня славянской письменности и культуры приурочено открытие выставки «Атлантида Мусиных-Пушкиных». Это совместный продукт сотрудников музея и НПО «Разведывательно-водолазная команда», участвовавших в проекте-экспедиции «Затопленные святыни Мологского края».



В выставочном зале экспозиции «Слово о полку Игореве» представлены результаты исследования усадьбы Иловна, где жил граф Алексей Мусин-Пушкин: находки, 3D-модели, фотографии, видеосъемки в обрамлении исторических предметов, некогда вывезенных из имений и сохраненных в фондах музея-заповедника, – старинных фотографий, архитектурной графики, книг, документов, предметов обстановки и церковной утвари.



Вторую часть экспозиции, представленную в формате open air на территории музея-заповедника, составляет фотовыставка, рассказывающая об участниках экспедиций, их быте и находках. Выставка будет работать до 2 сентября.



Также в честь празднования Дня славянской письменности и культуры в городах и муниципальных районах Ярославского региона будут организованы концерты, фестивали, конкурсы, выставки, мастер-классы по публичному выступлению, лекции о русском языке, интерактивные программы, викторины о корнях языка. Более 80 мероприятий, подготовленных учреждениями сферы культуры, пройдут до 31 мая.



Подробная программа к Дню славянской письменности и культуры: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/oneevent.aspx?eventID=2158.