​24 мая Центр экспорта Ярославской области провел семинар по теме «Документационное сопровождение экспорта». Его участники научились формировать пакет документов для оформления экспортных сделок, разбираться в алгоритме приведения своей продукции в соответствие с требованиями той страны, куда идет поставка.



– Экспортная деятельность является одним из приоритетов экономического развития страны. Президентом в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» поставлена задача обеспечить к 2024 году рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта в два раза, – рассказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Именно поэтому всеми имеющимися в распоряжении инвестиционного блока Правительства области инструментами стараемся оказывать ярославским экспортно ориентированным предприятиям комплексную поддержку: от изучения рынков сбыта до увеличения объемов выпускаемой и экспортируемой ими продукции.



Одним из важных направлений работы регионального Центра экспорта является организация бесплатного обучения различным аспектам экспортной деятельности для предприятий региона.



– Получение теоретических знаний и рассмотрение практических кейсов помогают компаниям малого и среднего предпринимательства начать продажи товаров и услуг за рубеж, – отметила генеральный директор Центра экспорта Ярославской области Наталия Багрова.



В этом году Центр экспорта уже провел пять семинаров. По итогам обучения каждый слушатель проходит тестирование. Сертификаты получили 58 участников из 40 малых и средних компаний. Всего в регионе за время реализации проекта обучились представители более чем 150 субъектов МСП.



Еще один значимый аспект деятельности центра – проведение тематических мероприятий по наиболее актуальным и востребованным направлениям экспортной работы. Так, с прошлого года особым интересом и популярностью пользуются мероприятия по онлайн-торговле и работе на электронных площадках. В этом году их состоялось два: вебинар по маркетплейсу «Amazon» и круглый стол по площадке «Alibaba». В них приняли участие более 30 заинтересованных в онлайн-продажах представителей компаний Ярославской области. В апреле прошла стратегическая сессия по рынку Китая, в которой приняли участие более 50 компаний.



Очередное мероприятие Центра экспорта состоится 30 мая в рамках Дня предпринимателя Ярославской области. Это круглый стол с участием приглашенных экспертов и практиков с фокусом на удаленные рынки. Собравшиеся обсудят особенности ведения бизнеса в странах Ближнего Востока, перспективные товары для продажи в Африку, возможности и ограничения рынка Азии.



Участие бесплатное, регистрация на сайте мероприятия: http://yarbusiness.ru.