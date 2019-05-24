|24 мая заместитель губернатора области Андрей Шабалин встретился с представителями германо-французской делегации федеральной земли Гессен (ФРГ) и провинции Эльзас (Франция). Стороны обсудили уже реализованные совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.
– Наш регион – территория, открытая к сотрудничеству с иностранными партнерами, – отметил Андрей Шабалин. – У Ярославской области около 100 двусторонних документов с 25 зарубежными странами. Неоценимый вклад в развитие отношений с Германией и Францией вносят общественные организации. Во многом благодаря личным инициативам руководства данных организаций реализуются совместные культурно-гуманитарные проекты, организуются школьные обмены.
Хорошим примером развития молодежного сотрудничества может служить визит в федеральную землю Гессен и провинцию Эльзас воспитанников Ростовской гимназии имени А.Л. Кекина. Путешествие, длившееся с 13 по 20 мая, было организовано по инициативе общества немецко-французской дружбы. Школьники побывали с экскурсиями в городах Висбаден, Франкфурт-на-Майне, Шлангенбад, а также во французской провинции Эльзас. Больше всего мероприятий было организовано в немецкой гимназии Гутенбергшуле. Здесь ребята посетили занятия хорового пения, урок русского языка, приняли участие в творческих вечерах, где совместно с немецкими сверстниками выступили с концертной программой.
– Визит прошел успешно, – сказал руководитель делегации, президент общественной организации «Общество немецко-французской дружбы» Арно Пфеффер. – Мы рады вновь побывать в Ярославской области и обсудить с вами новые совместные проекты.
В частности, мэр города Мерквиллер-Пешельбронн Доминик Шнайдер пригласил ребят из гимназии Кекина в следующем году принять участие в международном фестивале музыки в Эльзасе, на котором обычно представлено около 20 стран мира.
В составе германо-французской делегации также общественники, сотрудники немецких компаний, ректор университета Гайзенхайма. Во время своего визита в регион они встретятся с ярославскими коллегами для обсуждения вопросов российско-немецкого и российско-французского сотрудничества, примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня города Ярославля, посетят Центр международного сотрудничества и туризма, финальные игры международного турнира по гандболу, концерт в лютеранской кирхе Святых Петра и Павла. Также для гостей подготовлена интересная экскурсионная программа.
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вчера, 17:15
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