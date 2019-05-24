​Уважаемые жители Ярославской области! Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем День российского предпринимательства. Это праздник инициативных, целеустремленных и талантливых людей, которые смогли организовать и развить собственное дело.

Малый и средний бизнес занимает особое место в экономике региона, и его поддержка является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства области. 

Созданы Центр поддержки предпринимательства и Центр оказания услуг. Свое представительство в Ярославской области открыл «МСП Банк». Для удобства все объекты инфраструктуры размещены на единой площадке – в центре комплексной поддержки предпринимательства «Мой бизнес», работающем по принципу одного окна.

Развитие бизнеса в регионе способствует созданию новых рабочих мест, повышает конкурентоспособность отечественной продукции.

Желаю всем предпринимателям успехов в реализации новых проектов и достижения своих целей!

Счастья и благополучия!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 17:45
38 просмотров
2019.05.24 В Ярославле проходят праздничные мероприятия по случаю Дня города
2019.05.24 В Ярославскую область прибыла германо-французская делегация
2019.05.24 Ярославские предприниматели получают поддержку в развитии экспортной деятельности
2019.05.24 В честь Дня славянской письменности и культуры у стен Успенского собора в Ярославле выступил сводный хор из 700 человек
2019.05.24 Врачи областной клинической больницы 40 лет имплантируют кардиостимуляторы