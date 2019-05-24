|Уважаемые жители Ярославской области! Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем День российского предпринимательства. Это праздник инициативных, целеустремленных и талантливых людей, которые смогли организовать и развить собственное дело.
Малый и средний бизнес занимает особое место в экономике региона, и его поддержка является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства области.
Созданы Центр поддержки предпринимательства и Центр оказания услуг. Свое представительство в Ярославской области открыл «МСП Банк». Для удобства все объекты инфраструктуры размещены на единой площадке – в центре комплексной поддержки предпринимательства «Мой бизнес», работающем по принципу одного окна.
Развитие бизнеса в регионе способствует созданию новых рабочих мест, повышает конкурентоспособность отечественной продукции.
Желаю всем предпринимателям успехов в реализации новых проектов и достижения своих целей!
Счастья и благополучия!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 17:45
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