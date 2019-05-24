​Уважаемые жители Ярославской области! Дорогие друзья!



Сегодня мы отмечаем День российского предпринимательства. Это праздник инициативных, целеустремленных и талантливых людей, которые смогли организовать и развить собственное дело.



Малый и средний бизнес занимает особое место в экономике региона, и его поддержка является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства области.



Созданы Центр поддержки предпринимательства и Центр оказания услуг. Свое представительство в Ярославской области открыл «МСП Банк». Для удобства все объекты инфраструктуры размещены на единой площадке – в центре комплексной поддержки предпринимательства «Мой бизнес», работающем по принципу одного окна.



Развитие бизнеса в регионе способствует созданию новых рабочих мест, повышает конкурентоспособность отечественной продукции.



Желаю всем предпринимателям успехов в реализации новых проектов и достижения своих целей!



Счастья и благополучия!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов