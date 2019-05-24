​25 мая в Ярославле проходит День города. В рамках праздничной программы в мэрии областного центра состоялся торжественный прием. В нем приняли участие делегации из Англии, Германии, Франции, представители Союза городов Центра и Северо-Запада России, Союза городов Золотого кольца, городских округов и муниципальных районов Ярославской области, почетные граждане Ярославля.



Собравшихся приветствовали заместитель губернатора Андрей Шабалин, мэр Ярославля Владимир Волков, Герой Советского Союза, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.



– В Ярославской области много красивых древних городов, но, безусловно, лицо региона, его гордость – Ярославль, – сказал Андрей Шабалин. – Сегодня он переживает очередной виток развития. Вместе мы открываем новые производства и модернизируем действующие, ремонтируем дороги, строим детские сады и спортивные комплексы, благоустраиваем скверы и парки. Наша задача – внести свой вклад в развитие и процветание древнего Ярославля, сохранив и продолжив лучшие традиции предков. От имени губернатора, Правительства области и от себя лично я желаю Ярославлю каждый день рождения встречать новыми успехами и достижениями. Пусть в городе царят благополучие, мир и добро!



Владимир Волков вручил Почетный знак города четверым ярославцам. Затем члены официальной делегации совершили торжественное возложение цветов к памятнику основателю города Ярославу Мудрому и приняли участие в праздничных мероприятиях.



Церемония открытия празднования 1009-летия Ярославля традиционно прошла на стадионе «Спартаковец».



– Программа нашего праздника в честь Дня города на этот раз посвящена театру, – сказал Владимир Волков. – Предметом особой гордости для всех жителей является то, что наш город – родина русского театра. Именно здесь в 1750 году Федор Волков открыл первый профессиональный театр в России, и именно на его сцене в декабре прошлого года Президент страны Владимир Путин объявил 2019 год Годом театра. Сегодня весь Ярославль станет большой театральной площадкой.



На Первомайском бульваре пройдут интерактивные программы с участием театральных коллективов области, мастер-классы, будут работать тематические фотозоны, состоятся выступления в рамках фестиваля Союза студентов «День в городе». На участке бульвара от Красной площади до памятника Н.А. Некрасову в 16 часов начнется праздник, состоится концерт бардовской песни.



На Советской площади до 15 часов проходит Большой городской пленэр при участии ведущих художников и студий изобразительного искусства города Ярославля, а также творческие мастер-классы, выставка работ фотохудожников Ярославля, работают арт-фотозоны «Театр в масках».



На улице Кирова весь день открыта выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел. На Волжской набережной с концертными программами выступят детские коллективы и джазовые музыканты, пройдет квест-игра «Театральные истории». На Стрелке организован фестиваль городской еды, а также спортивные мастер-классы, активности для молодежи.



В вечерней программе – дискотека с участием популярных российских и ярославских исполнителей на стадионе «Спартаковец». В 22.45 состоится праздничный фейерверк в акватории реки Волги.



С полной программой праздника можно ознакомиться здесь: https://city-yaroslavl.ru/events/75662/.