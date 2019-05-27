​В Рыбинском районе Ярославской области прошел шестой региональный турнир «Ветер» по вылову бесхозных сетей. Соревнования состоялись в рамках всероссийской акции «Вода России». Более семидесяти участников мероприятия чистили акваторию рек Шексны и Волги в черте Рыбинска, а также береговую зону Рыбинского водохранилища.



– В рамках новой экологической политики региона, объявленной губернатором Дмитрием Мироновым, ежегодно растет число акций, призванных привлечь внимание к теме бережного отношения к природе, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Жители Ярославского региона активно включились в работу по сохранению природных ресурсов, что подтверждает и данный турнир. Он решает одновременно несколько важных задач: кроме очищения водных объектов поднимает проблемы браконьерства и защиты акваторий областных водоемов.



В этом году на состязания приехали 14 команд, в составе которых были рыбаки-любители, судоводители и люди, занимающиеся подводной охотой. Вылов бесхозных рыболовных сетей и их фрагментов производился кошками, якорями и самодельными приспособлениями.



Победителей турнира традиционно определяли по итогам измерения общей длины выловленных обрывков сетей и их количеству. В этом году победила команда «Север» из Рыбинска, ее участники поймали 16 сетей. Гран-при турнира получила команда «Бывалые», члены которой в одной из сетей обнаружили живую стерлядь: этот вид рыбы является краснокнижным и запрещен к добыче. Стерлядь была выпущена обратно в Волгу. Всего участники турнира «Ветер» извлекли из рек и Рыбинского водохранилища более пяти километров бесхозных сетей. Все трофеи были переданы представителям службы рыбоохраны. По итогам акции каждая команда была награждена памятными подарками.



Турнир проводится при поддержке Правительства Ярославской области, ярославской региональной общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов», отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Государственной инспекции по маломерным судам Ярославской области, ГУ МЧС России по Ярославской области, администрации городского округа Рыбинск, филиала ОАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС».