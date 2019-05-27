​С 30 мая по 3 июня в Некрасовском районе Ярославской области в рамках мероприятий III музыкального конкурса «Вятское» пройдут соревнования молодых исполнителей в номинации «Фортепиано».



В творческих состязаниях примут участие более 20 конкурсантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Тюмени, Иванова, городов Московской и Мурманской областей, а также из Республики Армении и Китая. Ярославскую область представят восемь юных пианистов из Рыбинска и Ярославля.



– Важно, что молодые дарования в рамках музыкального конкурса «Вятское» не только соревнуются, но и имеют возможность получить уникальный опыт для дальнейшего профессионального роста и развития карьеры, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Для участников проводятся бесплатные мастер-классы ведущих преподавателей и музыкантов. Так, например, в рамках конкурса семинар по вокалу для педагогов и молодых исполнителей провела мировая оперная певица и педагог по вокалу Любовь Казарновская, выступившая в этом году президентом конкурса «Вятское».



Конкурс стартовал в январе этого года и включает четыре номинации. По двум из них подведены итоги. По направлению «Академический вокал» званий лауреатов разных степеней и специальных призов были удостоены восемь юных музыкантов Ярославского региона. В номинации «Духовые инструменты» в числе победителей шестеро воспитанников образовательных учреждений культуры Ярославля и трое из Рыбинска. Победителей конкурсной программы по «Фортепиано» определят в трех возрастных категориях: 7 – 14 лет, 15 – 18 лет и 19 – 33 года.



С 23 по 26 июня пройдут конкурсные прослушивания участников в номинации «Скрипка». Завершится III Международный музыкальный конкурс 28 июня на сцене первого русского театра гала-концертом с участием лауреатов всех четырех номинаций.



Жюри конкурса пианистов возглавляет народный артист РФ, профессор Московской государственной консерватории Владимир Овчинников. В составе судейской коллегии также заслуженная артистка РФ, профессор Московской государственной консерватории Ирина Кандинская, художественный руководитель международного фестиваля «Stage4kids» Кристина Сандулова (Германия), лауреат международных конкурсов, доцент Кельнской высшей школы Олег Полянский (Германия).



Справка



III Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Вятское» является обладателем президентского гранта в номинации «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства». Общий призовой фонд конкурса в этом году составляет 1,36 миллиона рублей. Средства будут распределены между победителями всех номинаций. Победителей номинации «Фортепиано» ждет специальный приз от фирмы «Feurich».