​В Ярославле состоялась приемка очередного этапа реставрационных работ храма Петра и Павла. В состав специальной комиссии вошли сотрудники регионального департамента охраны объектов культурного наследия, аттестованные Министерством культуры РФ эксперты из научно-методического совета при департаменте, представители организаций, осуществляющих авторский и технический надзор, а также пользователя – Ярославской епархии РПЦ.



– На объекте завершены работы по восстановлению лепнины, которая была почти полностью утрачена, произведена консервация живописи: чтобы добраться до нее, приходилось послойно снимать краску. Также были восстановлены окна и металлические решетки на них, – рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – В целом работы комиссия оценила как удовлетворительные, есть ряд замечаний, которые подрядчик должен будет устранить.



В 2018 году на проведение работ было затрачено порядка 39 миллионов рублей и еще около 14 миллионов на проектную документацию. Средства выделены из федерального бюджета. В 2019-м планируется разработка проекта по восстановлению монументальной живописи.



– Храм Петра и Павла – это совершенно уникальный памятник архитектуры, один из редчайших примеров петровского барокко в провинции, – отметил автор проекта реставрации архитектор Вячеслав Сафронов. – Храм был заложен спустя 3 года после окончания строительства Петропавловского собора в Петербурге – это 1736 год, и по своей композиции и типологии он несколько отличается от образца. В летней церкви на втором ярусе – уникальные зеркальные своды, которых нет ни у одного из архитектурных памятников Ярославской области.



Справка



В 2018 году работы по сохранению культурного наследия проводились на 148 объектах. На эти цели было направлено более 535 миллионов рублей, из которых 243 миллиона – из федерального бюджета, 65 – из регионального, 20 – из муниципального, остальное – из внебюджетных источников. Среди важнейших объектов реставрации с использованием средств федерального бюджета – ансамбль Толгского монастыря, церковь Богоявления в Хопылеве Рыбинского района, Успенский собор в Ростове, объекты Кирилло-Афанасиевского монастыря в Ярославле, дом Шемякиной в Рыбинске.